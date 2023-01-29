اليوم السابع
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تعرف على أعمال الإنشاءات بمجمع المواقف النموذجى فى أشمون بالمنوفية

الأحد، 29 يناير 2023 10:48 ص
تعرف على أعمال الإنشاءات بمجمع المواقف النموذجى فى أشمون بالمنوفية أعمال الإنشاءات بمجمع المواقف النموذجى بمدينة أشمون
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون، والذي يتم إنشاؤه علي مساحة حوالي 3 أفدنة، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النمر إلى أنه تم الاستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار أعمال التدعيم لكافة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم للأفضل .

ومن جانبه أكد النمر، أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .

جانب من اعمال انشاء الموقف النموذجى
جانب من اعمال انشاء الموقف النموذجى

 

مجمع المواقف النموذجى بمدينة أشمون فى المنوفية
مجمع المواقف النموذجى بمدينة أشمون فى المنوفية

مجمع المواقف النموذجى بأشمون

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

رئيس مدينة أشمون

حياة كريمة



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