تحصين 67 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى و23 ألف و600 طائر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن أعمال حملة ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، من الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، مؤكداً أنه تم تحصين 67 ألف و 890 رأس ماشية، منذ بدء الحملة، وأنه من المستهدف تحصين 157 ألف و 621 رأس ماشية، منهم 119 ألف و157 أبقار، و34ألف و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز.

كما تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 29340 طائر ضد الأمراض الوبائية، يأتي ذلك في إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، والدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام مدير إدارة الدواجن .

كما تم تحصين بأجر 6600 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق واحد و3 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 40 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالى 17000 طائر، كما تم منح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام تمارس عملها خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة و متحركة مجهزة بكل التجهيزات و الأدوات و اللقاحات اللازمة و لجان التأمين و الترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة ، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.