انقطاع المياه بقريتين بأبو قرقاص فى المنيا.. غدا

وفى سياق آخر افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عدداً من معارض "أهلا رمضان" بمراكز (سمالوط – مطاى – بنى مزار)، وكذلك معرض أهلا رمضان بقرية المعصرة بمركز ملوي، وذلك ضمن سلسلة من المعارض التي يتم افتتاحها بمراكز وقري المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع في إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين ، بهدف ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة وافتتاح معارض اهلا رمضان علي مستوي جميع المحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .