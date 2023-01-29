انطلاق مسابقة "فيرست ليجو" للعام الـ18 للأطفال بالإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مسابقة فيرست ليجو إكسبلور بنسختها المصرية FIRST LEGO LEAGUE EXPLORE للعام الثامن عشر على التوالى للأطفال من سن 6 سنوات حتى 10 سنوات بموضوع "مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وصديقة البيئة"، وذلك على مدار ثلاثة أيام 29-30-31 يناير 2022 بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تُعد مسابقة فيرست ليجو إكسبلور لهذا العام هى المسابقة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث يشارك بها نخبة من المؤسسات التعليمية التى تهتم بعلوم الروبوت والتعليم فى مصر، بما يزيد عن 2400 طالباً من المرحلة العمرية 6 سنوات حتى 10 سنوات، يمثلون 400 فريقاً من 18 محافظة مصرية من شمال مصر إلى جنوبها، كما سيشارك نحو كما يشارك فيها نحو 65 حكمًا لتحكيم المشروعات، وأكثر من 160 متطوعًا.

وتعتبر مسابقات فيرست كبرى المسابقات فى مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة على مستوى العالم، وينظمها «اتحاد فيرست ليجو» First®️ LEGO®️ League بالولايات المتحدة الأمريكية، وتُنظَّم البطولة فى مصر منذ 18 عامًا تحت رعاية مكتبة الإسكندرية ومؤسسة تكنو فيوتشر مصر، والبطولة هى إحدى مسابقات فيرست المصممة للأطفال من سن 6 إلى 10 سنوات.

وقد اختير موضوع المسابقة لهذا العام تحت عنوان: "مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وصديقة البيئة"، حيث تعتبر قضية التغيرات المناخية وتبعاتها هى القضية الأبرز دوليّاً، وتحظى باهتمام دولى واسع المدى، نظراً لما تحمله تلك التغيرات المناخية من تهديدات لكوكب الأرض ومستقبل البشرية، لاسيما بعد تناولها بقمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر، وما أثمرت عنه تلك القمة من توصيات خاصة بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وكيف أن الطاقة ترتبط ارتباطًا وطيدًا بتغير المناخ والزراعة وتؤثر فى مجالات الحياة كافة، وسيقدم الطلاب المشتركين بالمسابقة مشروعاتهم الابتكارية لحل مشاكل الطاقة.

جدير بالذكر أنه من خلال التدريب تعلم الطلاب خطوات التصميم الهندسى واكتشفوا معلومات كثيرة عن مصادر الطاقة والأفكار الجديدة لاستخدامها، فضلاً عن المشكلات الموجودة لاستخدام الطاقة فى المجتمع وكيفية حلها وتجربة الحل، ومشاركة ما تعلموه مع الآخرين، بالإضافة إلى عمل بحث علمى عن موضوع المسابقة لهذا العام، وتصميم وبناء نموذج متحرك من روبوتات الليجو LEGO Model.

وتستطيع الفرق المحلية الفائزة بالمسابقة التأهل لتمثيل بلادها فى المهرجان الدولى لمسابقات فيرست ليجو بالولايات المتحدة الأمريكية World Festival الذى سيقام فى إبريل 2023؛ وسوف تتنافس الفرق من حول العالم للحصول على جوائز قيمة ومنح دراسية، ويمكن لأى فريق مشارك فى البطولة المحلية الحصول على فرصة المشاركة بالبطولة العربية للروبوت 2023 التى ستقام بدولة قطر فى شهر مايو 2023، وكذلك بطولات فيرست ليجو المفتوحة حول العالم فى أوروبا، أو أفريقيا، أو شرق آسيا، أو أستراليا.