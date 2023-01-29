انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمنوفية

انطلقت اليوم، حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية، والتى ستستمر لمدة أسبوعين، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان لضمان الوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والنجوع بمحافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ورفع المناعة المجتمعية .

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على كافة الجهات المعنية والمختصة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية لتحقيق المستهدف منها.

يأتى ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحى ومواصلة الجهود لتطعيم كافة فئات المجتمع ضد فيروس كورونا للحد من الأعراض والمضاعفات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم

وأوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بأنه تم تجهيز 900 فرقة طبية متحركة للمشاركة فى تنفيذ الحملة، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية ومراكز التطعيم بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى منازلهم من كافة الفئات العمرية فوق 12 عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والطلاب لتلقى كافة الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية لضمان الحد من انتشار الفيروس بين جميع فئات المجتمع حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وناشد محافظ المنوفية أهالي وأبناء المحافظة بضرورة التجاوب مع فرق التطعيم وسرعة التوجه للمراكز الطبية وفرق تلقى اللقاح المنتشرة بأرجاء المحافظة للحصول علي التطعيم حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم ، موجهاً بتكثيف الحملات التوعوية عبر المنصات الإعلامية والبوابات الإلكترونية للوحدات المحلية لتعريفهم بأعمال الحملة وحثهم على تلقى اللقاح لضمان الوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.