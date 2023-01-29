اليمن تستنكر تصاعد القمع الحوثى للنساء اليمنيات على خطى حركة طالبان

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استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، تعميم الحوثيين، لورش صيانة وغسيل السيارات في ‎صنعاء، بعدم استقبال اي سيارة تقودها امرأة دون "محرم".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن معمر الإرياني قوله "إن هذا التعميم يندرج ضمن سياسات الحوثيين الممنهجة للتضييق على النساء، ومنعهن من المشاركة في الحياة العامة وحصر دورهن في المنزل، على خطى حركة طالبان الأفغانية"، مشيرًا الى أن الحوثيين صعدوا مؤخرا بشكل لافت عمليات قمع النساء والتضييق عليهن عبر عدد من الإجراءات، منها منعهن من التنقل بين المحافظات والسفر عبر مطار صنعاء الا بمحرم، وارتياد قسم العوائل في المطاعم الا بعد إبراز عقد الزواج، وفرض الوان خاصة بالملابس، ومنعهن من الجلوس في المتنفسات العامة.

واستغرب الارياني الصمت المطبق من منظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة، إزاء استمرار الحوثيين في فرض مزيد من الإجراءات القمعية التي تحد من حرية النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، وتقييد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة بادانة واضحة لتصاعد القمع الحوثي للنساء، والتصدي لمحاولات المليشيا استنساخ ممارسات حركة طالبان، وفرض افكارها الرجعية المتطرفة على المجتمع بقوة السلاح.