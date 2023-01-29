المنيا ضمن 6 محافظات تحصل على تقييم 100% فى إدارة الاستثمار العام

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النتائج النهائية لمُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، في عامها الأول، والتي تستهدف دواوين عموم المحافظات الـ 27، من خلال منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام (22/2023)، وبلغت قيمة الحافز الإضافي الممنوح لعدد 19 محافظة فائزة، نحو 1.4 مليار جنيه.



ووفقا للنتائج التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد حصلت محافظة المنيا ضمن 6 محافظات على تقييم 100% والمحافظات الست هي (الجيزة، شمال سيناء، الشرقية، المنيا، المنوفية، وكفر الشيخ)، كما حصلت 13 محافظة على نسبة تقييم تتراوح بين (75- 92%).



من جانبه، وبالإنابة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، هنأ الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ، جميع العاملين بديوان عام المحافظة ، لتحقيق تلك النسبة المشرفة ، والتي جاءت ترجمة حقيقية لجهود جميع العاملين بالديوان العام ، تحت قيادة السيد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، والذي يتابع أولا بأول كافة الملفات وبخاصة تفاصيل الخطة الاستثمارية ، حيث تعد مبادرة حوافز تميز الأداء أحد أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي (22/2023)، وتهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.



وتضمنت المعايير الـ 6 للمبادرة، تحفيز مسؤولي التخطيط في المحافظات على تطبيق التخطيط التشاركي، من خلال إشراك المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، فضلاً عن إتاحة ونشر خطط المواطن والبيانات المالية والعينية والحسابات الختامية، وإعداد دراسات جدوى قبلية للمشروعات، والتي توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإعداد الخطط السنوية وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وكذا وضع خطط جادة وفعلية لتعزيز قدرات مسؤولي التخطيط والمتابعة في المحافظات.