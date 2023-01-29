اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المؤسسة السورية للطيران تستأنف رحلاتها الجوية بين دمشق وبغداد

الأحد، 29 يناير 2023 01:41 م
المؤسسة السورية للطيران تستأنف رحلاتها الجوية بين دمشق وبغداد الخطوط الجوية السورية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت المؤسسة السورية للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية بين دمشق وبغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا، يومى الأحد والخميس اعتباراً من الثاني من فبراير المقبل.

وقال مدير عام السورية للطيران المهندس عبيدة جبرائيل -في تصريح اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السورية"سانا"- إن بغداد من المحطات المهمة في خارطة عمل الخطوط الجوية السورية، وهي ضمن المحطات التي سبق وكان التشغيل عليها مستمراً، موضحا أنه في ضوء الطلب المتزايد والجدوى الاقتصادية والتخديمية اليوم سيتم تخديم حركة المسافرين عليها ذهاباً وإياباً عبر مطار دمشق الدولي.

وأشار جبرائيل إلى أنه بعد عامين من التوقف يأتي استئناف التشغيل بسبب تحسن القدرة التشغيلية للرحلات الجوية، وزيادة الطلب على السفر بين سوريا والعراق.

 


المؤسسة السورية للطيران

دمشق

سوريا

الخطوط الجوية السورية



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