"الكيانات المصرية في أوروبا": يجب تعريف أبنائنا بالخارج تاريخهم لدعم الوطنية

اجتمع أعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا مع النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة بعض القضايا التى تهم المصريين بالخارج والتى لها علاقة بعمل البرلمان المصري.

وأكد مصطفى رجب، رئيس الاتحاد خلال الاجتماع، أن هناك قوانين تم الموافقة النهائية عليها تخص قضايا المصريين بالخارج، ولكنها تحتوى على ثغرات تؤثر فيما بعد على المواطنين بالخارج، لافتا إلى أن هناك الكثير من القرارات التى يتم اتخاذها بشأن المصريين فى الخارج اعتقادا انها ستفيدهم ولكن فى واقع الأمر هى تعود عليهم وعلى الوطن بنتائج عكسية.

وأكد "رجب" على أهمية إجراء حوار مفتوح مع أعضاء البرلمان المصرى وممثلى الاتحادات والكيانات المصرية بالخارج قبل إنشاء القوانين واتخاذ القرارات التى تخصهم لتفادى الكثير من الثغرات والتى يتم اكتشافها عقب تشريع القوانين

وفى السياق أشارت سناء مغازي، عضو اتحاد الكيانات المصرية بالخارج إلى نقاط ضعف تمثيل المصريين فى الخارج فى البرلمان، لافتة إلى أن الدستور يكفل لهم هذا الحق، ولهذا يجب أن يكون هناك تمثيل فعلى من المصريين فى الخارج بالحد المسموح به من خلال تعيين ممثلى الكيانات ليتحدثوا بأسم المصريين بالخارج حتى يشمل تمثيل المصريين بالخارج فى كافة أنحاء العالم.

وتحدثت مصرية جاد، عضو اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا حول إمكانية إصدار تشريع يحرم المصريين بالخارج من حق التنازل عن الجنسية المصرية والتى يستغلها البعض لمعاداة الدولة، موضحة أنه على سبيل المثال الحكومة المغربية تحرم على مواطنيها التنازل عن الجنسية المغربية وبناء على ذلك عند حصول المواطن المغربى على الجنسية الهولندية لايتنازل عن جنسيته المغربية لأن القانون المغربى لايسمح بذلك .

وفى السياق أكد الدكتور وليد عطية رئيس جمعية الجالية المصرية بأوكرانيا خطورة الحملة الإعلامية المسمومة التى يقوم بها أعداء الوطن من خلال بث الإشاعات وتزوير الحقائق بهدف التأثير على المصريين بالخارج، موضحًا أن الاتحاد يحاول دائما التصدى لمثل هذه الشائعات من خلال ووعية المواطنين بالخارج، مشيرا إلى أن الإعلام المصرى عليه دور قوى فى هذه القضية وأن التوعية تحتاج لتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للتصدى للمضللين الذين يستهدفوا ضرب الدول المصرية من الخارج.

من جانبه تحدث عمرو محب عضو بيت العيله بلندن عن ضرورة تفعيل أنشطة ثقافية لكافة المصريين عن طريق مكاتبنا الثقافية الموجودة فى الخارج، وذلك لتنمية روح الانتماء والحفاظ الهوية المصرية خاصة لأبناء المصريين بالخارج من شباب الجيل الثانى و الثالث.

وأوضح بمثال أن هناك العديد من أبناء الجيل الثانى والثالث ليست لديهم أى معلومات حول نصر أكتوبر وما فعله الجيش المصرى كى يسترد سيناء الحبيبه، مطالبا هيئة الاستعلامات بنشر الموضوعات مبسطة باللغة العربية والإنجليزية تستهدف دعم الانتماء والهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج

واختتم الحديث الكابتن عصام شريف، عضو مجلس الادارة باتحاد الكيانات المصرية بأوروبا، عن أهمية النشاط الرياضى وتأثيره القوى فى تفاعل الشباب من أبناء المصريين بالخارج، معربا عن سعادته البالغة بتدشين اتحاد شباب المصريين بالخارج فى مصر برئاسة النائب محمود حسين.

وأضاف "شريف" أنها سوف تكون فرصة عظيمة لربط شباب مصر بالخارج بالوطن، لافتا إلى أنه تم دعوة 10 من أبناء المصريين بالخارج كمجلس تأسيسى حتى يتولوا وضع القانون الأساسى للاتحاد بنهاية شهر مارس المقبل.

وأكد أن اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا قام بطرح هذا المقترح فى أول اجتماع له بالعام الجديد، وقوبلت الفكرة بالترحيب، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد سيقومون بتعميم تنفيذ الفكرة فى كافة أنحاء أوروبا.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين اتحاد شباب المصريين فى العواصم الأوروبية واتحاد شباب المصريين فى الخارج بمصر بهدف تعزيز التعاون بينهما .

وأضاف أن اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا يسعى لإقامة بطولة كاراتيه لشباب المصريين بالخارج فى شهر يناير لعام 2024، حيث تم مناقشة المقترح خلال اجتماع الاتحاد وعند الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للبطولة سوف يتم الإعلان عنها قريبا.

من جانبه أكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أهمية وجود تواصل بين أعضاء مجلس النواب وبين الكيانات المصرية بالخارج، بهدف العمل على حل القضايا المختلفة التى تواجههم وبحث القوانين التى تمس حياتهم الأساسية، مشيرا الى أهميه التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لخدمة كافة المواطنين بالخارج، خاصة و أننا فى حكومة واحدة يجمعها كيان واحد وهو الدولة المصرية ونعمل جميها فى صالح المواطن المصري.

واختتم النائب النائب محمود حسين، اللقاء معربا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر ووعد بدراسة كل ما ورد الملفات التى تمت مناقشتها خلال الاجتماع مؤكدا أن البرلمان يسعى لتقدم كافة التيسيرات للجاليات المصريه بالخارج، وأنه سوف يبذل قصارى جهده لتسهيل تنفيذ العديد من المحاور الهامة، وذلك بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا.