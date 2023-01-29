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"العليا للانتخابات" بتونس: عملية الاقتراع تسير دون تسجيل أى عطل أو مخالفات

الأحد، 29 يناير 2023 01:06 م
"العليا للانتخابات" بتونس: عملية الاقتراع تسير دون تسجيل أى عطل أو مخالفات انتخابات تونس - أرشيفية
إيمان حنا

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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر، خلال زيارته أحد مراكز الاقتراع، إن عملية التصويت فى الدورالثانى للانتخابات التشريعية قد انطلقت في كل مراكز ومكاتب التصويت منذ الصباح دون تسجيل أى مخالفات أو تعطيل، وفق "موزاييك".

وقال بوعسكر، إن الهيئة قامت بتغيير في بعض مراكز ومكاتب الاقتراع لعدد من الأعضاء والرؤساء إثر عملية تقييم استبعدت كل من قام بخطأ أو تقصير، وفق قوله.

وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن 262 مترشحا للدور الثاني منهم 228 مترشحا و34 مترشحة، يتنافسون على ما تبقى من مقاعد البرلمان المقبل، مضيفا أن الأحكام القضائية فى تونس لم تغير كثيرا من النتيجة التي أعلنتها الهيئة، حيث شملت التغييرات ثلاث دوائر انتخابية فقط.

وتابع بوعسكر أن عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والمعنيين بالدور الثاني إجمالا 7853447 بينهم 5827949 مسجلا آليا و2025498 مسجلين إراديا.

 

 

 

 


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