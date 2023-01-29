السعودية تعرب عن بالغ حزنها بسبب حادث حافلة نقل عام بباكستان

كتب محمد جمال

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ حزن المملكة جرّاء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص نتيجةً لحادث حافلة نقل عام بإقليم بلوشستان فى جمهورية باكستان الإسلامية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازى المملكة ومواساتها لذوى الضحايا ولحكومة وشعب باكستان فى هذا المصاب، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ولقى 40 شخصا مصرعهم في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة الأحد.

وحسب موقع سكاى نيوز، قال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".

وأوضح أن السيارة، التي تقل 48 راكبا، كانت متوجهة من كويتا إلى كراتشى، وبسبب السرعة، اصطدمت الحافلة بعمود جسر بينما كانت تستدير بالقرب من لاسبيلا، ثم اندفعت السيارة إلى واد ثم اشتعلت فيها النيران، تم إنقاذ ثلاثة أشخاص بينهم طفل وامرأة، هناك ستة أشخاص في حالة حرجة وتم نقلهم إلى المستشفى.