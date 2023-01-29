السجن المشدد 3سنوات لسائق وإلغاء رخصة القيادة لتعاطية الترامادول بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافى، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار الحسيني أحمد عطا، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد متولي بالسجن المشدد غيابيا، للمتهم " ا.ا.م"، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وإلغاء رخصة القيادة مدة مساوية لمدة العقوبة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطي المخدرات أثناء القيادة.

تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 16125 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث المرور، بضط المتهم أثناء قيادتها سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة قسم باب شرقي.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مرور الإسكندرية ، أنه أثناء القيام بحملة مرورية استوقفت الحملة المتهم " ا.ا.م" سائق ، عقب قيادته وبمناقشته وسؤاله عن التراخيص تلعثم فاشتبه فية القوة الأمنية قيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة ، وبالتحليل له طواعية باستخدام ال لكاشف الاستدلالي من قبل فني التحليل الطبية المرافق للحملة، تبين تعاطية المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بتعاطية المواد المخدرة ووقوعه تحت تأثيرها أثناء القيادة.

وتبين من تقرير مركز السموم بالمستشفي الجامعي، للعينة المقدمة من المتهم، بواسطة الكاشف الاستدلالي إيجابية عينة البول المأخوذة، وتبين تعاطي المتهم لمخدري الترامادول والافيون المخدرين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة، والذي أكدت أن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالقانون ومن القسم الثاني من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون الاول والمستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة والسكان بتعاطي المتهم المواد المخدرة أثناء القيادة، فقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهم.





