وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القرار تضمن أن تلزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة اليمنية والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.



كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى قرارا آخر قضت المادة الاولي منه بتعيين العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن.