أصدر الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن قرارا بانشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) وتكون قوات احتياط للقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحدد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عن القائد الأعلى .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القرار تضمن أن تلزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة اليمنية والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى قرارا آخر قضت المادة الاولي منه بتعيين العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن.
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