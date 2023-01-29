

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية الموريتانية، السبت، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.



وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية - في بيان - أن أعمال هذه الدورة الأولى تندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري الموريتاني، لاسيما على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين، وتجسيدا لمخرجات الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية المنعقدة بالجزائر يومي 8 و 9 نوفمبر الماضي.



وبحسب البيان، أكد الطرفان ضرورة "تأمين الحدود وحمايتها والتشديد على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بجميع أشكالها وتداعياتها على أمن الدولتين، وكذلك العمل على تكثيف المعابر الحدودية وصيانتها.



كما تناول الطرفان سبل تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف (جنوبي الجزائر) و أزويرات الموريتانية والخط البحري الرابط بين البلدين، الذي تم افتتاحه شهر فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لفائدة القيادات الأمنية والمدنية الموريتانية.