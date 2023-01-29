الجزائر تستضيف اليوم مؤتمر اتحاد الدول الأعضاء فى منظمة العمل الإسلامى

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

تفتتح اليوم فى الجزائر، الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد ويستمر المؤتمر لمدة يومين.

تنعقد الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذى ينظمه البرلمان الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، وذلك بمشاركة مجلس النواب المصرى وعدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال المؤتمر ستكون مسبوقة بعقد الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة.