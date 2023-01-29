اليوم السابع
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الجزائر تستضيف اليوم مؤتمر اتحاد الدول الأعضاء فى منظمة العمل الإسلامى

الأحد، 29 يناير 2023 09:18 ص
الجزائر تستضيف اليوم مؤتمر اتحاد الدول الأعضاء فى منظمة العمل الإسلامى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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بيشوى-رمزى
تفتتح اليوم فى الجزائر، الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد ويستمر المؤتمر لمدة يومين.            
 
تنعقد الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذى ينظمه البرلمان الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، وذلك بمشاركة مجلس النواب المصرى وعدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال المؤتمر ستكون مسبوقة بعقد الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة.

منظمة التعاون الإسلامي

الجزائر

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون

البرلمان الجزائري



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