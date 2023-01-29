الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة السبت 14 يناير

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم أحكام المحكمة الدستورية العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السبت 14 يناير 2023م في 10 دعاوي كانت منظورة أمام الهيئة.

وجاءت الدعاوى المحكوم فيها عبارة عن "الدعوى رقم 26 لسنة 32 قضائية "دستورية" والدعوى رقم 132 لسنة 32 قضائية "دستورية والدعوى رقم 120 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والدعوى رقم 107 لسنة 38 قضائية "دستورية" والدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية"، والدعوى رقم 10 لسنة 42 قضائية "تنازع" والدعوى رقم 22 لسنة 42 قضائية "تنازع والدعوى رقم 10 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ"، والدعوى رقم 19 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ" والدعوى رقم 5 لسنة 44 قضائية "منازعة تنفيذ".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الروينى.