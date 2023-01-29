التحقيقات: المتهم بتهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة أخفها بلفافة لحوم

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط راكب حاول تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، أن المتهم أخفى المضبوطات داخل لفافة بداخلها لحوم مجمدة لمحاولة تمريرها على جهاز الإكس راى.

وكانت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته 2 لفافة "لحم مُجمد" بداخلهما كمية من الأقراص المخدرة لعقاري "الكبتاجون - الترامادول" مخبأة داخل إحدى حقائبه.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.