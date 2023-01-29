البورصة: تنفيذ صفقة على بالم هيلز للتعليم بقيمة 10.7 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة بالم هيلز للتعليم بحجم تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 10.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس الخاصة بحجم تداول 30.3 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.4 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 42 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 29.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.112 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 552.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.86%، والعرب على 10.07%، واستحوذت المؤسسات على 25.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 183.6 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 41 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 315.3 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 17411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2985 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 20762 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 7166 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4601 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3520 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.