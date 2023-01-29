الإعدام لعاطل لقتله شخصين وإصابة ثالث بسبب خلافات الجيرة فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالإعدام شنقا لعاطل بتهمة قتل شخصين وإصابة آخر، بسبب خلافات الجيرة فى المطرية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى، يفيد بمقتل شخصين وإصابة آخر طعنا باستخدام سلاح أبيض بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شخصين على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة بينهم، بعد أن قام بالاعتداء عليهما باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وأصابهما بإصابات بالغة سقط على إثرها غارقان فى دمائهما وفارقا الحياة قبل إسعافهما، وفر هاربا بعد أن أصاب شخصا آخر حاول إيقافه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة انتقاما من المجنى عليهما بسبب خلافات بينهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة ، التى أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالإعدام .