

وذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية أن "اللقاء استعرض مستجدات مشاورات رئيس البعثة الأممية مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023".



وأضاف باتيلي أن رئيس الكونغو شدّد على أن المصالحة الوطنية الليبية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبيين، دون شرط أو قيد.