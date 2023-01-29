بحث رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مساء السبت مع رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، تطورات الأوضاع في ليبيا، وضرورة تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الإفريقي داخل ليبيا، والذي يحظى بدعم البعثة الأممية، على أن يضم خبراء من البلدان الإفريقية، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته.
وذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية أن "اللقاء استعرض مستجدات مشاورات رئيس البعثة الأممية مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023".
وأضاف باتيلي أن رئيس الكونغو شدّد على أن المصالحة الوطنية الليبية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبيين، دون شرط أو قيد.
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