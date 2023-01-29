اعترافات سائق وابنه اعتديا على طالب بالضرب بسبب خلافات الجيرة فى مدينة بدر

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال المتهمين بالاعتداء على طالب بدائرة قسم مدينة بدر، واعترف سائق وابنه بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة، قاما خلالها بالتعدى على المجنى عليه باستخدام عصا خشبية محدثين إصابته.

وكانت أمرت النيابة باستكمال الشرطة التحريات حول الواقعة لكشف تفاصيلها وكواليسها.

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة سائقا وابنه، لتعديهما على طالب بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة بمدينة بدر .

وكان تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بستقباله (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح بالرأس "إثر ادعاء مشاجرة" .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذا طبنجة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.