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احتفالا بعيد الشرطة وتأييد للرئيس السيسي.. وقفة للمصريين أمام سفارة مصر بصربيا.. صور

الأحد، 29 يناير 2023 06:57 م
احتفالا بعيد الشرطة وتأييد للرئيس السيسي.. وقفة للمصريين أمام سفارة مصر بصربيا.. صور وقفة للمصريين بصربيا تأييدا للرئيس السيسى
كتب محمد جمال

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نظم المئات من المصريين وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بصربيا، تأييدا للرئيس السيسى وتضامنا مع شعب مصر، وتعبيرا عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية فى تلك الفترة العصيبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

وتأتى تلك الوقفة التضامنية تزامنا مع أعياد الشرطة المصرية، التى أكد فيها أعضاء الجالية المصرية فى صربيا عن وقوفهم مع قوات الشرطة فيما يواجهونه من تحديات فى تلك الفترة الصعبة التى يمر بها الوطن.

أعلام مصر
أعلام مصر

 

الجالية المصرية فى صربيا
الجالية المصرية فى صربيا

 

جانب من الوقفة التضامنية
جانب من الوقفة التضامنية

 

علم مصر
علم مصر

 

وقفة المصريين فى صربيا
وقفة المصريين فى صربيا

 


الرئيس السيسى

مصر

صربيا

عيد الشرطة

الرئيس عبد الفتاح السيسى



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