إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بالغربية

وفي سياق آخر، لقى طالب ثانوي مصرعه أسفل عجلات قطار سكه حديد أثناء عبوره مزلقان السكه الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وكان مستشفى كفر الزيات العام استقبل شاب في العقد الثاني من عمره، يدعي "محمد ا" جثة هامدة ادعاء حادث قطار دهسه في نطاق مدينة كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الطالب أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار وتناثرت جثته على قضبان السكة الحديد، جري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.