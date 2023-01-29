إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بالغربية

شهدت قرية كفر نواي التابعة لمركز زفتي فى محافظة الغربية، إصابة 5 سيدات وشاب بجروح قطعية في مشاجرة نشبت عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم نقل المصابين الي مستشفي زفتي العام لتلقي العلاج اللازم.
كان مستشفى زفتي العام، قد استقبل 5 سيدات وشاب وجميعهم مصابين بجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وذلك خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية كفر نواي بسبب خلافات سابقة بينهم، علي الفور تم تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفي، وتم تشكيل فريق من المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة والعرض علي النيابة.
وفي سياق آخر، لقى طالب ثانوي مصرعه أسفل عجلات قطار سكه حديد أثناء عبوره مزلقان السكه الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.
وكان مستشفى كفر الزيات العام استقبل شاب في العقد الثاني من عمره، يدعي "محمد ا" جثة هامدة ادعاء حادث قطار دهسه في نطاق مدينة كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الطالب أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار وتناثرت جثته على قضبان السكة الحديد، جري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة