إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى بولاق الدكرور

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأبيض نزلة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين بالطريق الأبيض نزلة صفط اللبن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلي مستشفى بولاق العام لتلقى العلاج اللازم ورفع حطام الحادث بالكامل.