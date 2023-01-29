إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة "عدس" فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى 3 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 سنة يقيمون خلف كافيتريا العسال بدائرة مركز أخميم، مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية بقسم الاستقبال بالمستشفى والحالة العامة لهم مستقرة، وتبين أن سبب إصابتهم تناولهم وجبة غذائية منزلية عبارة عن عدس.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بإصابة 3 أشخاص بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا عبارة عن وجبة عدس وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوصول كلا من م . ع . م 65 سنة، وأ . ا . ح 45 سنة، وع . م . ع . م 12 سنة يقيمون خلف كافتيريا العسال بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج مصابين بحالة إعياء تام والم بالبطن وتم حجزهم بقسم الاستقبال بالمستشفى الجامعى، وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

وبسؤال المصابين أكدوا أن إصابتهم حدثت عقب تناولهم طعاما منزليا عبارة عن وجبة عدس بعدها شعروا بالم بالبطن وقيئ مستمر، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية والحالة العامة مستقرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرا الجهات المعنية وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.