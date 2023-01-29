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إصابة 18شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

الأحد، 29 يناير 2023 11:15 م
إصابة 18شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا: حسن عبد الغفار

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أصيب 18 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدخل دير جبل الطير، بشرق النيل، أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5269 ف ل ر، ميكروباص "أجرة"، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مدخل دير جبل الطير، بالوحدة المحلية ببني خالد، في شرق النيل بمركز سمالوط.
 
بانتقال رجال الأمن والبحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 18 شخص بينهم أطفال بسحجات وكدمات وجروح واشتباه إرتجاج وكسور، وتم نقلهم إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة الميكروباص وسائقها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 
 

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