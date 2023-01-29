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إصابة مهندس وشقيقه فى مشاجرة مع صاحب محل ورد بشبين الكوم

الأحد، 29 يناير 2023 06:14 م
إصابة مهندس وشقيقه فى مشاجرة مع صاحب محل ورد بشبين الكوم حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أصيب مهندس وشقيقه بمحافظة المنوفية، بإصابات وجروح متفرقة إثر نشوب مشاجرة أثناء شرائهما للورود بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى كلا من "م ع ف " مهندس بترول، والذى أصيب إصابات متفرقة أدت إلى التدخل الجراحى بـ 50 غرزة جراحية، وشقيقه "م ع ف" والذى تم احتجازة بالمستشفى فى حالة خطرة. 
 
وبسؤال أهلية المصابين، أكدوا أن المتورطين فى إصابة الشقيقان كلا من "ح ح ا "، ونجله "ي" أصحاب محل لبيع الورود بالمنوفية، مؤكدين أنهما تشاجرا مع الشقيقان أثناء قيامهما بشراء الورود، وتم الاعتداء عليهما بالضرب بالمقصات. 
 
وتم تحرير المحضر رقم 2498 لسنة 2023 ، جنح بندر شبين الكوم، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. 

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