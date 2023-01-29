أول طبيبة صماء فى العالم تكشف قدرتها على قراءة حركة الشفاه والتواصل مع الناس

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة فادية عبد الجواد أول طبيبة صماء فى العالم واستشاري الأمراض الجلدية والتجميل: "ولدت طفلة طبيعية وبتسمع وتتكلم وتشارك فى جميع الأنشطة الابتدائية، وكنت متفوقة جدا، وحصلت على الدرجات النهائية، وفجأة أصبت بحمي شوكية فى سن 11 عاما، أدى إلى فقدان كامل للسمع وأصبحت صماء".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثى، عبر برنامجه واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة: "الصمت اللى حوليا كان مؤلم، وبعد أيام أقرنى الله بحالة من الهدوء، وفقدت القدرة على السمع فقط وبتكلم عادى.. لاحظت حركة شفايف فى التليفزيون طبقتها على الدراسة".

وتابعت : "الدراسة الاعدادية والثانوية كنت بذاكر وعمرى ما شعرت بأنى أقل من حد، ولم اهتم بتعليقات سلبية، وحصلت على 98% فى الثانوية، وقررت أكون طبيبة وأخدم الناس والحمد لله وصلت لحلمى.. وكانت كلية الطب تحدى فى غاية الصعوبة".