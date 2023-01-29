اليوم السابع
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أهالى قرية بالمنيا يشيعون جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم داخل خزان صرف صحى

الأحد، 29 يناير 2023 09:10 م
أهالى قرية بالمنيا يشيعون جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم داخل خزان صرف صحى تشييع جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم داخل خزان صرف صحى
المنيا -حسن عبد الغفار

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شيع أهالي قرية نزلة عبيد التابعة لمركز المنيا، جنازة 3 عمال، لقوا مصرعهم داخل خزن صرف صحي بقرية الدوادية بشرق النيل، حيث انهارت عليهم نواتج الحفر، مساء أمس السبت.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار نواتج حفر خزان صرف صحي، داخل منزل عمران صدر الدين بقرية الداودية التابعة للوحدة المحلية لنزلة حسين بشرق النيل، مما أسفر عن مصرع كل من: موسي لويز موسي 25 عاما، عيد فرحان ناشد 37 عاما، فرج دياب ميخائيل 35 عاما، جميعهم عمال يقيمون بقرية نزلة عبيد بشرق النيل.
 
وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي إنتدبت مفتنش الصحة لتوقيع الكشف ومناظرة الجثث لمعرفة سبب حدوث الوفاة وإعداد تقرير طبي، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثامين.
 
وأصدرت محافظة المنيا مساء أمس بيانا حول الحادث ذكرت فيه أن اللواء أسامة القاضي المحافظ كلف نائبه بالانتقال إلي موقع الحادث لمتابعة تداعياته، ووجه بالدفع بفرق التدخل السريع وقوات الحماية المدنية لانتشال جثث الضحايا.
 

مديرية امن المنيا

مصرع عمال

الصرف الصحى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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