اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 03:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الدواء: 80% من حالات التهاب الحلق ناتج عن إصابات فيروسية

السبت، 28 يناير 2023 02:00 ص
هيئة الدواء: 80% من حالات التهاب الحلق ناتج عن إصابات فيروسية هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت هيئة الدواء المصرية، إن أكثر من 80% من حالات التهاب الحلق تنتج عن إصابات فيروسية بينما تستخدم المضادات الحيوية على وجه التحديد للعدوى التي تسببها البكتيريا.​

وأضافت هيئة الدواء المصرية: "إذا كان الطفل يعاني من التهاب الحلق وسيلان الأنف وسعال، فإن الفيروس هو السبب المحتمل ولا يلزم إجراء الاختبارات الخاصة بالعدوى "البكتيرية".​

وتابعت هيئة الدواء المصرية: تُستخدم المضادات الحيوية فقط لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا العقدية.​

وتنصح هيئة الدواء المصرية بعدم إعطاء الأطفال مضاد حيوي بدون وصف الطبيب، وكذلك ضرورة اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقة حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.​
 
 

 


الصحة

هيئة الدواء

المضادات الحيوية

التهاب الحلق

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة