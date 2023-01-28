هيئة الدواء: 80% من حالات التهاب الحلق ناتج عن إصابات فيروسية



وأضافت هيئة الدواء المصرية: "إذا كان الطفل يعاني من التهاب الحلق وسيلان الأنف وسعال، فإن الفيروس هو السبب المحتمل ولا يلزم إجراء الاختبارات الخاصة بالعدوى "البكتيرية".​



وتابعت هيئة الدواء المصرية: تُستخدم المضادات الحيوية فقط لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا العقدية.​



وتنصح هيئة الدواء المصرية بعدم إعطاء الأطفال مضاد حيوي بدون وصف الطبيب، وكذلك ضرورة اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقة حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.​

