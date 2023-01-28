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أعلنت السلطات في نيوزلندا اليوم السبت مصرع ثلاثة أشخاص جراء الفيضانات التي تجتاح مدينة "أوكلاند" بشمال البلاد.



وذكر "راديو نيوزلندا" أن شخصا لقي مصرعه جراء الانهيارات الأرضية فيما لقي شخصان مصرعهما بعدما جرفتهما الفيضانات، مضيفا أن شخصا لا زال في عداد المفقودين.



وفي السياق ذاته، ألغت السلطات مهرجان "لنواى" الموسيقي المقرر الإثنين المقبل في أوكلاند بسبب الهطول الغزير للأمطار وذلك عقب إلغاء عدد من العروض الموسيقية للسبب ذاته خلال الأيام الماضية.

يذكرأن، أدى زعيم حزب العمال كريس هيبكنز اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيوزيلندا، عقب استقالة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، الأسبوع الماضى.

وانتخب حزب العمال، هيبكنز "44 عاماً"، الذى كان وزيراً معنياً بمكافحة كورونا، وكذلك وزيراً للشرطة، من أجل قيادة الحزب والبلاد، ويأتي ذلك بعد استقالة أرديرن (42 عاماً) على نحو مفاجئ، قائلة إنها "لم يعد لديها المزيد لتقدمه" في ما يتعلق بقيادة البلاد.

وأدى هبكينز اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينجتون حسبما أفادت قناة فرانس 24 الإخبارية، وقال هيبكنز بعد توليه منصبه إن هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي، أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة.