مصرع طالب أثناء عبوره مزلقان غير مخصص للمشاة بالسكة الحديد فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقى طالب ثانوي مصرعه أسفل عجلات قطار سكه حديد، أثناء عبوره مزلقان السكه الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وكان مستشفى كفر الزيات العام، استقبل شابا في العقد الثاني من عمره، يدعى "محمد ا" جثة هامدة ادعاء حادث قطار دهسه في نطاق مدينة كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الطالب أثناء عبوره مزلقان السكه الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار وتناثرت جثته على قضبان السكه الحديد، جري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان أهالي مدينة طنطا في محافظة الغربية، عثروا على طفلة رضيعة حديثة الولادة ترتدي كامل ملابسها ملفوفة أعلي إحدى السيارات، وتم نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا بالعثور علي طفلة رضيعة على أعلي سيارة متوقفة في أحد الشوارع بمدينة طنطا، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة ألقاها شخص مجهول الهوية بالمكان، ترتدي كامل ملابسها وملفوفة في بطانية، وتم نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام بمدينة طنطا للكشف الطبي عليها، وتوفير الرعاية الصحية لها.

وفي سياق آخر توفى مواطن فى العقد الخامس من العمر داخل المستشفى بعد 4 أيام من مصرع نجله أسفل عجلات قطار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم تشييع جنازته لمثواه الأخير بمقابر عائلته بقرية الدلجمون.

وكان الشاب وائل. ع.ف قد لقي حتفه في الحال بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد وتم نقل الجثة للمشرحة ودفنه بعد إنهاء كافة الأجراءات القانونية.

وتم نقل والده للمستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية حزنا على وفاة نجله وتوفي بعد 4 أيام من نقله للمستشفي وتم تشييع جنازته بالمقابر.