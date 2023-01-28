اليوم السابع
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مستوطنون يهاجمون وزير الأمن الإسرائيلى أثناء تفقدة مكان إطلاق النار بالقدس.. فيديو

السبت، 28 يناير 2023 12:13 ص
مستوطنون يهاجمون وزير الأمن الإسرائيلى أثناء تفقدة مكان إطلاق النار بالقدس.. فيديو وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير
كتب محمد جمال

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة أجلت وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، من مكان عملية القدس تحت حماية مشددة، بعد أن هاجمه المستوطنون وحمّلوه مسؤولية الاعتداء، بحسب "روسيا اليوم".
 
وأضافت وسائل الإعلام أن مستوطنين صرخوا في وجه إيتمار بن غفير خلال تفقده مكان العملية قائلين "هذا حصل خلال ولايتك"، وحضر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى موقع تنفيذ العملية في مدينة القدس.
 
 
وقال بن غفير للتلفزيون الاسرائيلى "علينا الرد على هذا الهجوم لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وصرح الوزير الإسرائيلي بأنه يجب تعديل تعليمات إطلاق النار.
 
ونشرت وسائل إعلام عبرية، صورة تظهر بن غفير وهو يتحدث إلى ضباط أمن في الشرطة ممن هم في موقع العملية.
 
ولقي 7 إسرائيليين على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.

القدس

اطلاق نار

فلسطين

إسرائيل



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