مسئولو جهاز "النوبارية الجديدة" يتفقدون أعمال تطوير الطرق بالمدينة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال تطوير الطرق بالحي الأول ومدخل المدينة اتجاه المنطقة الصناعية والطريق المؤدى لمحطة المعالجة، وكذا أعمال طبقة " الأسفلت " للطرق بشارع الكنيسة القديم ومركز المدينة وأعمال تنسيق الموقع بالمنطقة التجارية بالحي الأول، وذلك في إطار مواصلة أعمال تطوير الطرق وتنسيق الموقع العام وحل مشكلة تكدس السيارات ببعض المناطق بمدينة النوبارية الجديدة.

وفي ذات السياق، عقد المهندس أحمد إسماعيل، اجتماعاً مع الدكتور أحمد حامد، مدير الإدارة الصحية بالنوبارية ، والدكتور عصام عبد المجيد، مدير مستشفى النوبارية العام وعدداً من الأطباء ومالكي الصيدليات بالمدينة، بحضور مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، وذلك لبحث تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تقديم الدعم إلى مستشفى النوبارية الجديدة العام، ومناقشة بعض شكاوى المواطنين من مستوى الخدمة داخل المستشفى، والشكاوى من عدم توافر خدمة ليلية ببعض الصيدليات بالمدينة، والعمل على رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.