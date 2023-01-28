محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار التدريب والتأهيل للعاملين بالإدارات المالية

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، أنه لابد من الإستمرار في تأهيل وتدريب العاملين بالإدارات المالية، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والإرتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، طارق البسيوني وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والوفد المرافق، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد خلال اللقاء، إلى أن منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطوراً كبيراً بعد أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة، مشيراً لأهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية ، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.

وأشاد رئيس قطاع الحسابات والمديريات في وزارة المالية، بالتطور الإداري في مجال ميكنة الإدارات المالية، فضلا عن كفاءة العاملين داخلها، والذي جاء ضمن خطة موسعة لتطوير النظام الإداري والحكومي بمحافظة بورسعيد.

وأوضح، أنه يقدم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد بما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من العمل بمنظومة القطاعات المالية ببورسعيد.

وتعتبر محافظة بورسعيد، أولى المحافظات المصرية التي تم فيها تطبيق منظومة التحول الرقمي والتي تهدف بشكل كبير في تقديم الخدمات للمواطنين في أقل وقت وبأفضل جودة.

وأشاد قطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد، بمنظومة التحول الرقمي قائلين : إنها أثرت بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة في جميع المصالح الحكومية في محافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن المنظومة وفرت الكثير من الوقت والجهد لدي المواطنين، ونحن كشباب نستطيع الآن أن نقضي كل الخدمات الحكومية عن طريق التحول الرقمى من خلال الهاتف المحمول.