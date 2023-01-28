محافظ بورسعيد: مستشفى الرمد تشهد تطويرا على أعلى مستوى

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولته التفقدية اليوم، سير العمل في تقديم الخدمات والرعاية الصحية داخل مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، رافقه خلالها الدكتور ممدوح عبد المجيد مدير المستشفى.

كما تفقد المحافظ عددا من الأقسام المختلفة داخل المستشفى، وإطلع على انتظام الرعاية الطبية والصحية، فضلا عن توافر المستلزمات الطبية والعلاجية داخل المستشفى، وسرعة تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

كما التقى المحافظ عددا من المواطنين وحرص على سؤالهم حول آرائهم في الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفى. مؤكدا أن مستشفى الرمد تشهد حاليا أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن أعمال تطوير مجمع الشفاء الطبي والذي يشمل مستشفيات الرمد والتضامن والمبره، والذي سيكون أكبر مجمع لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة وإقليم القناة.