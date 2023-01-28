محافظة بورسعيد تحصد على حافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، العاملين بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ( إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات) برئاسة دكتورة علا بهجت مديرة الإدارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة سير وانتظام العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية، جاء ذلك بحضور مدير مديرية الإسكان ومدير الإدارة المالية بالديوان العام، والشركات المنفذة للمشروعات.

وفي بداية اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد بالمجهودات الكبيرة للعاملين بالإدارة العامة للادارة الاستراتيجية ( ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات) بالديوان العام، وايضا العاملين بالإدارة العامة للشئون المالية، وذلك لدورهم الكبير فيما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية غير مسبوقة، والعمل المتواصل لدعم خطط التنمية التي تجرى ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للعاملين بإدارة التخطيط الاستراتيجي وذلك لفوز الإدارة العامة للادارة الاستراتيجية (إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات) بجائزة مسابقة "مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام"، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023 على مستوى محافظات مصر، وحصلت على حافز أداء بمبلغ وقدره ( 16.9) مليون جنيه، وذلك للاستفادة منه في دعم الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة للعام المالي الحالي.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الإخلاص في العمل والجهود المتواصلة والتعاون المثمر ساهم في إنجاز المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها بورسعيد في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، موضحاً أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهاز إداري كفء ساهم في تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع اللواء عادل الغضبان، لشرح تفصيلي حول نسب ومعدلات الإنجاز في المشروعات التي تشملها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ببورسعيد في جميع القطاعات، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية شملت المشروعات المختلفة التى تدعم خطة التنمية الحالية بمحافظة بورسعيد وتعمل على الإرتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة.