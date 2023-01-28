قرش يهاجم غواصا مكسيكيا ويمزق رأسه وكتفيه

كتب محمد جمال

لقى غطاس مكسيكى مصرعه فى هجوم عنيف لسمكة قرش بعد أن مزق الحيوان المفترس رأسه وكتفيه، بحسب سكاى نيوز، وكان مانويل لوبيز يغوص تحت الماء، بالقرب من شاطئ سان خوسيه في خليج توباري على الساحل الغربي للمكسيك، عندما هاجمه قرش أبيض ضخم يبلغ طوله ستة أمتار.

وبحسب ما ورد لم يكن لدى لوبيز خزان هواء، وكان يتنفس فوق الماء أثناء غوصه، وقال أحد المسؤولين إنه قد تم تحذير الغواصين المحليين من وجود أسماك القرش في المنطقة ومعظمهم لم يخرج منذ عدة أيام.

إلا أن لوبيز تجاهل التحذيرات لأنه كان بحاجة إلى جني الأموال من جمع المحار، فالنقص في المأكولات البحرية أدى إلى ارتفاع الطلب.

ويمنح الغواصون والصيادون الحكومة المحلية رسوم صيد سنوية تبلغ حوالي 309 جنيهات إسترلينية لصيد الأسماك في المنطقة.

ويمكن للقرش عند الهجوم أن يسبح بسرعة تصل إلى 35 ميلاً في الساعة مسترشداً بحاسة شم قوية للغاية ولكنه يفترس عادة الفقمات وأسود البحر والدلافين والسلاحف.