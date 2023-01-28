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طلاب المدارس ينتهون اليوم من امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2023

السبت، 28 يناير 2023 05:00 ص
طلاب المدارس ينتهون اليوم من امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2023 الامتحانات
كتب محمود طه حسين

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ينتهى اليوم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام والشهادة الإعدادية من امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، على أن يدخل الطلاب رسميا فى إجازة نصف العام الدراسى بداية من السبت 28 يناير الجارى.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اليوم الخميس 26 يناير الجارى هو أخر يوم بالامتحانات حيث تستمر أعمال الامتحانات اليوم.
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون اليوم الخميس 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.
 
وشددت الوزارة على أنه يتم اعتماد وإعلان نتائج الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من خلال الإدارات والمديريات موضحة أنه تم إعلان نتائج صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الإعدادى من خلال الإدارات والمدارس بعد رصد وتصحيح درجات الامتحانات وتم إعلان نتائج الطلاب من خلال المدارس مباشرة.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعلن من خلال الإدارات وليس شرطا أن تعلن جميع النتائج للطلاب على مستوى الجمهورية مرة واحدة أو توقيت واحد لأن الامتحان عقد على مستوى الإدارات التعليمية ومن ثم إعلان النتائج يتم بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.

التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الأول

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



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