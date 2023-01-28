شاهد حصاد محصول الطماطم من الأرض الصفراء بالمنيا.. صور

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا من مزارع محصول الطماطم، فى الظهير الصحراوى بمحافظة المنيا، والذى حول الارض الصفراء إلى جنة خضراء، ويعد إنتاج الارض الأعلى فى محصول الطماطم وذلك لجودة الارض الصحراوية فى المنيا، وإستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة.

قال الحاج عبد اللطيف محمود أحد مزارعى الطماطم، أن أنسب مواعيد لزراعة الطماطم يبدا من منتصف أغسطس، حتى منتصف أكتوبر، وزراعة الطماطم فى الارض الصحراوية تكون بعد محصول من المحاصيل، وهذه الارض تم زراعة الطماطم بعد محصول البطيخ وهذا سبب عمل زراعة الطماطم بهذا الشكل.

واضاف الحاج عبد اللطيف قائلا ان محصول الطماطم هذا العام متميز وإنتاجية الفدان مرتفعة، وتكلفة زراعة الفدان بين 30الف إلى 50الف جنية حسب المزارع هو الذى يقرر التكلفة وهذا يتوقف على جودة االارض ونوعية المحاصيل التى يتم زراعتها فيها.

واشار أن محصول الطماطم من المحاصيل الهامة فى محافظة المنيا ونزرع منها مساحات شاسعة خاصة فى الظهير الصحراوى الغربى، وهذه الارض تعد أجود أنواع المحاصيل، وكثير من المزارعين يفضلون زراعة الطماطم فى الارض الصحراوية عن الارض الطينة، وقال نحن الان فى حصاد العروية الاخيرة فى الطمام وبعد ذلك يتم زراعة محاصيل اخرى.