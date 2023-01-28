رفع 200 حالة إشغال طريق بمدينة ناصر شمال بنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، برئاسة علي يوسف حملة إشغالات، لإعادة الانضباط للشارع، ومواجهة الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة السير والمرور وتسبب العشوائية، والتي أشرف على تنفيذها مصطفى الدمرداش نائب رئيس المدينة.
أسفرت الحملة عن رفع 200 إشغال متنوع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واستمرار متابعة الأماكن مرة أخرى لضمان عدم تكرارها، كما تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المركز بالطريق الزراعي بني سويف/ العياط باتجاهية وشارع مصرف إشمنت الشرقي وشارع الجيش وشارع السرور وشارع طراد النيل وشارع النادي الرياضي وشارع مصرف الرهبان وشارع المجزر وشارع العمدة بالشناوية، حيث تم رفع كمية قمامة تقدر بنحو 45 طنا ونواتج حفر بنحو 60 طنا وتمهيد وتسوية تلك الشوارع.
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