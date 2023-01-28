رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، بمعاونة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة اليومية على مستوى المدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

وخرجت تلك الحملات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفرقة التدخل السريع بالمحافظة وحملة المعدات، ففي حملة نظافة مكبرة بالوردية الصباحية بنطاق حي المطار، تم تشغيل القلاب الخفيف لرفع القمامة وتفريغ حاويات طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وأبو حسونة ونجع الترعة الشرقي والغربي، وجاري إستكمال الأعمال، أما في منطقة جنوب بالوردية المسائية، تم تمشيط مناطق مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل، كما قامت القلابات لرفع قمامة عموميات ودواخل شوارع حي جنوب، وجارى كذلك استكمال الأعمال.

فيما أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن عن رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة وتراكمات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية خلال تلك الفترة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تكثيف ورفع كفاءة النظافة من خلال المرور على جميع قطاعات النظافة على مدار الأسبوع الماضى، وذلك بمشاركة كلاً من سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء ونواب رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة بالإضافة إلى مسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية، وأكد رئيس مدينة الأقصر، على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.



أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بشوارع المدينة



جانب من حملات النظافة بشوارع الأقصر