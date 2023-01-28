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رئيس الهيئة الأرمنية: مصر احتضنت الأرمن تاريخيا وأصبحوا جزءا من النسيج الوطنى

السبت، 28 يناير 2023 10:51 م
رئيس الهيئة الأرمنية: مصر احتضنت الأرمن تاريخيا وأصبحوا جزءا من النسيج الوطنى مداخلة الدكتور أرمين مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية في مصر
محمد شرقاوى

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قال الدكتور أرمين مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية في مصر، إن زيارة الرئيس السيسي إلى أرمينيا مهمة جدا، وتعتبر أول مرة يزورها رئيس مصري بعد استقلالها، مضيفا أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وأرمينيا وتعتبر زيارة مهمة جدا. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى: "الجالية الأرمانية 8 آلاف مواطن، وكان هناك أكثر من 50 ألف مواطن أرمينى، ومتواجد منذ زمن طويل، وأصبحنا جزءا من النسيج المصري، وأسمهنا فى بناء مصر الحديثة فى الدولة الفاطمية ومحمد على". 
 
وتابع :"الأرمن أسهموا فى الكثير من الثقافة والسياسة بمصر، مضيفا أن الأرمن مشهورين بالحرف اليدوية.. و مصر احتضنت الأرمن تاريخيا واصبحوا جزءا من النسيج الوطنى المصري".
 
 
يذكر أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وأوضح بأن الرئيس سيلتقى غداً فى أرمينيا بكلٍ من "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، و"فاهاجن خاتشاتوريان" رئيس الجمهورية، حيث من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وفي كافة القطاعات، خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس السيسى

أرمنيا

بسام راضى

ايمان الحصري

الدكتور أرمين مظلوميان



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