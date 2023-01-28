تفاصيل قتل شاب لعمته وزوجها بهدف سرقة مشغولاتها الذهبية فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة محرم بك في الإسكندرية، حادثا مأساويا لقتل شاب لعمته وزوجها المسنين المتواجدين بمفردهما داخل منزل الزوجية بالإسكندرية، وذلك بهدف السرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته المسروقات وعرضه على النيابة .

البداية عندما تبلغ العثور على جثتي مسنين داخل مسكنهما في منطقة محرم بك بالإسكندرية، شارع مراكش، وهم عبد المحسن ع81 سنة وزوجته "ح.ح" 71 سنة داخل شقتهما وحول رقبتهم سلك كهرباء ومتوفين، وهناك اختفاء لبعض مقتنيات الشقة وهى مشغولات ذهبية تمتلكها المجنى عليها وهواتف محمولة، تم تشكيل فريق للبحث الجنائى وفحص كاميرات المراقبة والمترددين عليهم وتبين بالتحريات ان مرتكب الواقعه هو ابن شقيق المجنى عليها وتم تحديد مكانه وضبطه فى وقت قصير بعد اكتشاف الجريمة .

وعُرض المتهم على النيابة العامة الذى اعترف أمامها بأنه يمر بضائقة مالية، وشاهد فى يد عمته مشغولات ذهبية، فقرر سرقتها، وعند تواجده فى شقتها حاول التسلل لسرقتها، ولكنها شاهدته، فقرر التخلص منها خوفا من افتضاح امره وخنقها بواسطة سلك كهرباء كما قرر التخلص من زوجها ايضا منعا للافصاح عن هويته وحصل على المشغولات الذهبية وفر هاربا.

وأكد المتهم أمام النيابة أنه لم يتمكن من بيع المشغولات الذهبية بعد ارتكاب الجريمة، خوفا من كشفه ونشر مواصلات المشغولات الذهبية فى المحلات كما انه اغلق هاتفه خوفا من تحديد موقعه.

وقررت نيابة محرم بك بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات مع مراعاه التجديد له فى الموعد مما قررت التصريح بدفن المجنى عليهم بعد عرضهم على الطب الشرعى والنيابة العامة وتسليم الجثامين لذويهم .

كما طالبت الاستماع لأقوال ذوى المجنى عليهم فى الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة بجوار المنزل وادراجها للقضية والتحفظ على المسروقات .