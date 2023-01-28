ترامب يغازل الجمهوريين من ولاية كارولينا الجنوبية الليلة.. وذا هيل: مهمة صعبة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق يواجه رياحًا سياسية معاكسة مكثفة في ولاية كارولينا الجنوبية ، وهي ولاية أولية رئيسية مبكرة ستستضيف اليوم واحدة من أولى المحطات البارزة في حملته للوصول إلى البيت الأبيض عام 2024.

في حين أنه حصل بالفعل على التأييد من الجمهوريين البارزين في ولاية كارولينا الجنوبية مثل الحاكم هنري ماكماستر والسناتور ليندسي جراهام ، وكلاهما من المتوقع أن يحضران فاعلية ترامب في مبنى الكابيتول في كولومبيا يوم السبت ، إلا أن آخرين يبقون على مسافة بينهم وبينه.

ولم يدعم السناتور الأصغر في الولاية ، تيم سكوت (يمين) ، حملة ترامب 2024 ويقال إنه يفكر بجدية في محاولة رئاسية خاصة به. وبالمثل ، ألمحت سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي ، وهي جمهورية أخرى ذات نفوذ في ولاية كارولينا الجنوبية ، إلى أنها تفكر في الترشح للبيت الأبيض.

هناك أيضًا صخب متزايد من الدعم لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (يمين) ، وفقًا للعديد من الجمهوريين في الولاية ، الذين حذروا من أن قبضة ترامب على ناخبي الحزب الجمهوري في كارولينا الجنوبية أكثر هشاشة مما كانت عليه في السابق.

قال أليكس سترومان ، المدير التنفيذي السابق للجمهوريين فى كارولينا الجنوبية: "سبب قدوم دونالد ترامب إلى كارولينا الجنوبية هو أنها ولاية مهمة ، لكنه يحاول حقًا حشد بعض هذا الدعم". "وأعتقد أن هذا الدعم ضعيف إلى حد ما."

وأضاف: "أعرف أشخاصًا أيدوه وشعروا أنهم تعرضوا لضغوط من هذا القبيل وكان عليهم فعل ذلك ، لكن لا يخططون للبقاء معه عندما تجري الانتخابات في وقت مبكر من العام المقبل في كارولينا الجنوبية".

واعتبرت الصحيفة أن الزيارة يمكن أن تمنح أيضًا الرئيس السابق الفرصة لبناء الزخم في ولاية أولية مبكرة لعبت دورًا تبعيًا في اختيار المرشحين للرئاسة في الماضي.