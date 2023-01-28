اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فى إطار حملته للترشح للرئاسة فى 2024 ..

ترامب يغازل الجمهوريين من ولاية كارولينا الجنوبية الليلة.. وذا هيل: مهمة صعبة

السبت، 28 يناير 2023 03:43 م
ترامب يغازل الجمهوريين من ولاية كارولينا الجنوبية الليلة.. وذا هيل: مهمة صعبة دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق يواجه رياحًا سياسية معاكسة مكثفة في ولاية كارولينا الجنوبية ، وهي ولاية أولية رئيسية مبكرة ستستضيف اليوم واحدة من أولى المحطات البارزة في حملته للوصول إلى البيت الأبيض عام 2024.

في حين أنه حصل بالفعل على التأييد من الجمهوريين البارزين في ولاية كارولينا الجنوبية مثل الحاكم هنري ماكماستر والسناتور ليندسي جراهام ، وكلاهما من المتوقع أن يحضران فاعلية ترامب في مبنى الكابيتول في كولومبيا يوم السبت ، إلا أن آخرين يبقون على مسافة بينهم وبينه.

ولم يدعم السناتور الأصغر في الولاية ، تيم سكوت (يمين) ، حملة ترامب 2024 ويقال إنه يفكر بجدية في محاولة رئاسية خاصة به. وبالمثل ، ألمحت سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي ، وهي جمهورية أخرى ذات نفوذ في ولاية كارولينا الجنوبية ، إلى أنها تفكر في الترشح للبيت الأبيض.

هناك أيضًا صخب متزايد من الدعم لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (يمين) ، وفقًا للعديد من الجمهوريين في الولاية ، الذين حذروا من أن قبضة ترامب على ناخبي الحزب الجمهوري في كارولينا الجنوبية أكثر هشاشة مما كانت عليه في السابق.

قال أليكس سترومان ، المدير التنفيذي السابق للجمهوريين فى كارولينا الجنوبية: "سبب قدوم دونالد ترامب إلى كارولينا الجنوبية هو أنها ولاية مهمة ، لكنه يحاول حقًا حشد بعض هذا الدعم". "وأعتقد أن هذا الدعم ضعيف إلى حد ما."

وأضاف: "أعرف أشخاصًا أيدوه وشعروا أنهم تعرضوا لضغوط من هذا القبيل وكان عليهم فعل ذلك ، لكن لا يخططون للبقاء معه عندما تجري الانتخابات في وقت مبكر من العام المقبل في كارولينا الجنوبية".

واعتبرت الصحيفة أن الزيارة يمكن أن تمنح أيضًا الرئيس السابق الفرصة لبناء الزخم في ولاية أولية مبكرة لعبت دورًا تبعيًا في اختيار المرشحين للرئاسة في الماضي.

 

 


كارولينا الجنوبية

ترامب

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى السابق

الانتخابات الامريكية 2024

انتخابات الرئاسة الامريكية



الموضوعات المتعلقة

"معركة حياته".. كتاب جديد يكشف أسرار البيت الأبيض في ولاية بايدن.. انفعال وغضب من "شاشة ترامب" ولعبة الجولف.. أزمة ثقة تربك علاقة جو بـ"الخدمة السرية" بسبب عضة كلب.. وكراهية خاصة لهدية الملكة فيكتوريا

الجمعة، 27 يناير 2023 03:30 م

وزير خارجية أمريكا السابق يتهم إيفانكا ترامب بالتآمر ضده في كتابه الجديد

الجمعة، 27 يناير 2023 10:58 ص

ترامب يحذر من نشوب صراع نووى بسبب إرسال الدبابات الغربية لأوكرانيا

الخميس، 26 يناير 2023 05:07 م

كندية تعترف بمحاولة قتل ترامب بـ"سم الريسين".. واشنطن بوست تكشف التفاصيل

الخميس، 26 يناير 2023 11:36 ص

سير ذاتية لزعماء ورؤساء دول ضمن وثائق نائب ترامب السرية.. "CNN" تكشف

الخميس، 26 يناير 2023 10:32 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة