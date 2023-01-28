"تحقيقا لحملها".. معلمة في قنا تبني مسجدًا صدقة جارية على روح والدتها

قنا صابر سعيد

حققت وفاء الضاني معلمة اللغة العربية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، أمنية والدتها الراحلة، فبعد أن ختمت القرآن الكريم منذ وقت قصير، وشرعت في بناء مسجد بمدينة قنا الجديدة أمام جهاز مدينة قنا الجديدة بالجهود الذاتية، صدقة جارية على روح والدتها.

وخصصت وفاء الضاني، المعلمة بإحدى مدارس الإدارة التعليمية بنجع حمادي، في تخصيص قطعة أرض مسجد بقنا الجديدة، وأطلق عليه اسم "مسجد الوفاء"، والذي تم افتتاحه أمس الجمعة الموافق 27 من يناير الجاري، بالتنسيق مع مديرية أوقاف قنا، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لعملية بناء وتشييد المسجد.

وذكرت الضاني، أن والدتها كانت تتمنى أن ترى افتتاح المسجد قبل أن ترحل إلى المكان الأفضل، ولكن إرادة الله حالت دون ذلك، وقبل مرور سنة على رحيلها يتحقق الحلم الأعظم على يد إحدى بناتها ربنا يبارك فيها ويجازيها خير الجزاء.

وقدمت الضاني، الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة الأوقاف ومديرية وإدارة أوقاف قنا، ولجهاز مدينة قنا الجديدة، ولكل من ساهم ولو بكلمة في عملية إنشاء وتشييد مسجد الوفاء بمدينة قنا الجديدة .

وكانت وفاء الضانى المعلمة بإدارة نجع حمادي التعليمية، قد تقدمت بطلب لجهاز مدينة قنا الجديدة لتخصيص قطعة أرض لبناء المسجد، وتم الموافقة عليه بتخصيص قطعة الأرض باسمها وذلك فى عام 2018، ومن ثم سارعت بتشييد المسجد بالجهود الذاتية وتبرعات أهل الخير، وقد تكلف بناء المسجد 1.5 مليون جنيه.



وفاء الضاني معلمة اللغة العربية



المسجد