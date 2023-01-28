وختم سعر صرف العملة المحلية عند معدل 58500 ليرة للدولار الواحد بعدما وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في تعاملات منتصف اليوم مسجلا 63000 ليرة للدولار.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أكد -في وقت سابق اليوم- أنه يجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة تجاه الدولار والسعي لضبط الانفلات الحاصل على هذا الصعيد.

وفي هذا الإطار، عقد ميقاتي اجتماعا اليوم مع وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مقر رئاسة الوزراء، وجرى خلاله بحث الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكى.

وشرح حاكم مصرف لبنان المركزي -خلال اللقاء- واقع الأسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر يوم الاثنين المقبل.

كما سجلت أسعار الوقود تراجعا ملحوظا في جدول التسعير مساء اليوم للمرة الأولى منذ عدة أيام، حيث انخفض سعر صفيحة بنزين 95 بقيمة 55 ألف ليرة لبنانية ليسجل 1092000 ليرة، كما تراجع سعر صفيحة بنزين 98 بقيمة 56 ألف ليرة لبنانية ليسجل 1118000 ليرة.

وتم تسعير المشتقات البترولية في جدول التسعير المسائي الصادر عن وزارة الطاقة وفقا لسعر صرف 59500 ليرة للدولار، فيما تم تسعير الجدول الصباحي وفقا لسعر صرف 62500 ليرة للدولار.