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بدء إجازة منتصف العام الدراسى بالجامعات "اليوم" وتستمر لمدة أسبوعين

السبت، 28 يناير 2023 04:00 ص
بدء إجازة منتصف العام الدراسى بالجامعات "اليوم" وتستمر لمدة أسبوعين طلاب الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسى، وتستمر لمدة أسبوعين حيث من المقرر أن تبدأ يوم 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.
 
ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 
وكان قدم الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022/2023.
 
كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.
 
وتشهد الجامعات حالة رفع الطوارئ لإنجاز أعمال الكنترولات وسرعة إعلان النتائج للطلاب، و أنهت كليات جامعة حلوان ، ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وأعلن عمداء الكليات رفع حالة الطوارئ بالكنترولات وسرعة إنجاز أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب، وسط تأكيد على إلغاء اجازات الكنترولات خلال إجازة الفصل الدراسى الأول وإعلان النتائج للطلاب قبل بداية التيرم الثانى.

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التعليم العالى

إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول

اليوم السابع بلس



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