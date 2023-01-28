انهيار أجزاء من عقار خال من السكان فى منطقة الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية اليوم ، سقوط أجزاء من عقار قديم دون وجود أى إصابات بين المواطنين وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغ.

كانت غرفة عمليات حى الجمرك ، تلقت بلاغا يفيد بسقوط اجزاء من العقار المنهار رقم 114 شارع راس التين دون وجود أى إصابات وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالحى ، لمكان العقار ووضعت الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة المواطنين .

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى غرب محافظة الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى ، بلاغا يفيد بانهيار شرفة عقار بمنطقة القبارى غرب المحافظة دون وجود أى إصابات بين المواطنين .

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى غرب لمكان العقار ، وكلفت المهندسه سحر شعبان رئيس الحى بحمله فوريه لازاله الخطوره الداهمه من عقار بشارع النظام وذلك فور سقوط اجزاء من بلكونه بالعقار ،واخري معلقه بدون اصابات حفاظا علي سلامه المواطنين و كلفت المهندسه سحر شعبان رئيس حي غرب بازالة الخطوره الداهمه بالعقار 35 شارع النظام من شارع الامير لؤلؤ بالقباري وذلك فور ورود بلاغ بسقوط اجزاء من بكونة بالعقار وأخري معلقه بدون إصابات، وازاله الاجزاء التي تمثل خطوره داهمه حفاظا على سلامة المواطنين . وتبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة ادوار علويه والصادر بشانه قرار إزاله وترميم من لجنه المنشات الايلة للسقوط بالحي وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي وإشغال الطريق بالحي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بتواجد المهندسه وفاء على زايد ,سكرتير عام الحى والمهندس عصام احمد مدير المشروعات, وتنفيذا لتعليمات المهندسه نهى خليفه رئيس الحي، بالتواجد بمحل الواقعة، تم إزالة الاجزاء الخطره وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة

علي صعيد آخر ، كانت منطقة القبارى غرب محافظة الإسكندرية ،شهدت اليوم انهيار شرفة عقار بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.