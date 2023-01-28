اليوم السابع: قمة الرئيس السيسى ونظيره الأذرى تؤكد أهمية وتوطيد الشراكة الاقتصادية

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: فى أول زيارة لرئيس مصرى لأذربيجان قمة الرئيس السيسى ونظيره الأذرى تؤكد أهمية تعزيز التبادل التجارى وتوطيد الشراكة الاقتصادية.. الرئيسان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التعاون فى المجالات المختلفة قضايا الشرق الأوسط والأزمة الروسية ومكافحة الإرهاب على رأس المباحثات



فى أول زيارة لرئيس مصرى لأذربيجان قمة الرئيس السيسى ونظيره الأذرى تؤكد أهمية تعزيز التبادل التجارى وتوطيد الشراكة الاقتصادية

الرئيسان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التعاون فى المجالات المختلفة قضايا الشرق الأوسط والأزمة الروسية ومكافحة الإرهاب على رأس المباحثات



الرئيس يعزى الشعب الأذرى فى ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية فى طهران «مدبولى» يتفقد «حدائق العاصمة» ويؤكد: إعلان خطة طرح الشركات فى البورصة خلال أسبوعين.. رئيس الوزراء: كل التيسيرات للقطاع الصناعى.. والدولة حريصة على توفير سكن لكل مواطن والمصانع تعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفى شهرين مديريات التعليم تبدأ إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

تنفيذ 103 مشروعات ضمن «حياة كريمة» فى مطروح بـ218 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية زاوية العوامة



الدولة تدعم عجلة الإنتاج بحوافز جديدة.. الحكومة تمنح «التنمية الصناعية» حق إلغاء وخفض غرامات التأخير حال وجود عوائق أو صعوبات

وداع أخير لصاحب الوجه البشوش.. كبار الصحفيين والإعلاميين فى عزاء علام عبدالغفار